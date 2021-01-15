اليوم السابع
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ضبط كمامات مجهولة المصدر قبل ترويجها بمحل شهير بحى الشرق فى بور سعيد

الجمعة، 15 يناير 2021 04:44 م
ضبط كمامات مجهولة المصدر قبل ترويجها بمحل شهير بحى الشرق فى بور سعيد المضبوطات
بورسعيد محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببور سعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية ومنتجات الألبان وغيرها من اللحوم والدجاج للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التموينية التى قادها خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية  وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وأشرف الداودى رئيسا للحملة وياسر جمعة وحسن عبد الله من كبار المفتشين بالرقابة التموينية ضبط كميات كبيرة من الكمامات رديئة الصنع  تمهيدا لطرحها بالمحال التجارية.

وقال خالد فهمى مدير الرقابة التموينية لـ"اليوم السابع": إن الحملة تمكنت من ضبط 2000 كمامة بدون أية بيانات أو فواتير تدل على مصدرها داخل أحد المحال التجارية بحى الشرق تمهيدا لتوزيعها بدون تصريح وزارة الصحة والجهات المختصة .

وأضاف أن الكمامات التى تم ضبطها غير مطابقة للمواصفات القياسية الطبية المعروفة مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 168/2021 جنح الشرق والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات.

 

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