اليوم السابع
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صور.. جو بايدن يطرح خطة من مرحلتين للإغاثة والتعافى من أزمة فيروس كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 03:29 ص
صور.. جو بايدن يطرح خطة من مرحلتين للإغاثة والتعافى من أزمة فيروس كورونا جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب
أ.ش.أ

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أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، تفاصيل الحزمة المالية المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد فى مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.

 

وتضمن المقترح الذى حمل اسم "خطة الإنقاذ الأمريكية" العديد من تدابير التحفيز للأفراد والشركات الأمريكية، لحين التوزيع واسع النطاق للقاحات كورونا.

 

فوفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تعهد بايدن خلال الحملة الانتخابية بالتعامل مع الجائحة بدرجة أكثر جدية من دونالد ترامب، حيث ستعمل الإدارة الجديدة مع الكونجرس على إقرار الحزمة على وجه السرعة بعد تنصيب بايدن فى 20 يناير.

 

وتشمل التدابير مدفوعات مباشرة لمعظم الأمريكيين بقيمة 1400 دولار، ما يجعل الإجمالى يبلغ 2000 دولار بالنظر لإقرار 600 دولار فى الشهر الماضي.

 

وتضمنت الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا فى الساعة، ورفع قيمة مدفوعات إعانة البطالة بقيمة 400 دولار أسبوعيًا حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

 

كما اشتملت الحزمة التحفيزية على مساعدات للحكومات المحلية والولايات بقيمة 350 مليار دولار، و170 مليار دولار للمؤسسات التعليمية، و50 مليار دولار لاختبارات الفيروس.

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جو بايدن الرئيس الامريكى

 

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جو بايدن الرئيس الامريكى المنتخب

 

 


جو بايدن

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الاقتصاد الامريكى

خطة بايدن لإنقاذ أمريكا

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