صور.. برنامج لتنشيط الأحياء السكنية للتشجيع على ممارسة الرياضة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة برنامج منشطى الأحياء السكنية فى جليم، وأشارت مديرية الشباب و الرياضة فى بيان لها اليوم، إلى أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعد هذا المشروع أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التى أطلقها القياده السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتى تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصرى على كل المستويات.

و برنامج منشطى الاأياء السكنيه ينفذ كل يوم جمعه الساعة الثامنة صباحا،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفى إطار "جعل الرياضة كاسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ، وضمن برنامج منشطى الرياضة بالأحياء السكنية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتوره سونيا عبد الوهاب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة .