صحة بنى سويف تحرر 20 محضر لمنشآت غذائية وتعدم منتجات فاسدة.. صور

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف حملة مكبرة على المنشآت الغذائية فى نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، حررت خلالها 20 محضر لمنشآت غذائية وأعدمت منتجات فاسدة .

و كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتورة أمنيه أحمد حسن مدير الطب الوقائى بالمديرية بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببنى سويف بتكثيف المتابعة المستمره على الأسواق.

و قام مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بسمسطا بعمل حملة على محلات بيع الأغذية والمخابز وأسفر المرور على 15 منشأة غذائية، إعدام 57 كجم ملح سياحات وشبيسى مخلفات مصانع غير صالح للاستهلاك، كما تم سحب 30 عينة أغذية مختلفة و تحرير 20 محضر مخالفات الاشتراطات الصحية.

شارك فى الحملة الدكتورة رشا خليفة على المدير الوقائى بالإدارة بمدينة سمسطا و مسعد إبراهيم و محمد سمرى ومحمد كمال ونصير فيلبس ومحمد عبد الناصر من إدارة سمسطا الصحية.