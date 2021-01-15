شئون المسجد الحرام تقرر استمرار الدراسة عن بعد لجميع المراحل المتوسطة والثانوية

وكالات

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل المتوسط والثانوي بمعهدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الآلية السابقة وعن بُعد في كليتى المسجد الحرام والمسجد النبوي للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية لتفادي آثار الجائحة العالمية.

وأصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بتكليف الدكتور حسن بن أحمد بالبيد مديرًا لكلية الحرم المكي الشريف، كما أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بتكليف الشيخ عثمان بن عبدالحفيظ قاضي مساعدًا لمدير عام معهد الحرم المكي الشريف.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم اليوم استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني وفق الآلية السابقة واستكمالًا لخطط تطوير التعليم عن بعد التي تواصل رئاسة شؤون الحرمين استحداثها لتطوير المنظومة التعلمية في معاهد وكليات المسجد الحرام والمسجد النبوي.