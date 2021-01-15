سكان بلغاريا يحيون مهرجان سنوى بملابس مخيفة لطرد الشر وجلب الصحة.. فيديو

كتب محمد شعلان

يحرص السكان في قرى بلغاريا على إحياء طقس سنوي يعتقدون أنه يطرد الأرواح الشريرة ويجلب الصحة والمحاصيل الزراعية الوفيرة مع الأيام الأولى لبداية كل عام، حيث يقوم السكان القرويون بالتجمع حول النيران والحشد لمهرجان من الرقص والفرح بدعوى تخويف الشر وطرد الأرواح الشريرة، وينزل السكان إلى الشوارع وهم يرتدون أشبه بالمهرجين ويرتدون أقنعة مخيفة.

وعرضت شبكة "يورو نيوز"، فيديو لجانب من احتفالات القرويون في بلغاريا بمهرجان تخويف وطرد الشر، حيث ظهر السكان وهو يتجمعون ويرقصون حول النار ويرتدون ملابس وأقنعة كبيرة ومخيفة تجسد كائنات أسطورية، في كرنفال ديني أرثوذكسي تقليدي يحتفي بالعام الجديد ويُعتقد أنه يصدّ ويطرد الأرواح الشريرة.



احتفالات القرويون فى بلغاريا



جانب من المهرجان

وما زلنا فى بلغاريا، حيث شهدت خلال الأيام الماضية احتفالات المواطنين بمناسبة حلول عيد الغطاس، و سبح الرجال والنساء فى الماء البارد متحديين موجة الصقيع الشديدة بالأجواء الاحتفالية والبهجة التى تسود الأجواء، حيث قام الرجال بإلقاء بعضهم البعض فى المياه متجهين نحو الغطس والسباحة فى النهر وسط ترديد الأغانى والرقص وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز صورا.

ويحتفل العالم المسيحى، خلال شهر يناير الجارى، بـ"عيد الغطاس"، أو عيد العماد، وهو عيد يحتفل المسيحيون به فى السادس من يناير، من كل عام، لذكرى معمودية يسوع فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، ولهذا العيد أربعة أسماء أشهرها الغطاس، وكذلك الأبيفانيا، والثيؤفانيا، والأنوار، ولكل اسم قصة وأصل.