سحرة العالم يحيون ذكرى مرور 100 عام على فقرة شطر الجسد الشهيرة

لندن (رويترز)

قبل مئة عام، وضع الساحر بي.تي. سلبيت امرأة فى صندوق على مسرح فينزبرى بارك فى لندن وشطر الصندوق بالمنشار إلى نصفين، فى فقرة سحرية أصبحت من الكلاسيكيات.

وسيجتمع سحرة من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت مطلع الأسبوع المقبل للاحتفال بمئوية هذه الفقرة المميزة.

وقال الساحر والمؤرخ مايك كافينى الذى يعكف على وضع كتاب عن الخداع البصرى "نُفذت هذه الفقرة وصارت أكثر الخدع البصرية تأثيرا وشهرة على الإطلاق فى رأيي".

وأضاف "لم يكن الساحر ينفذ هذه الخدعة على جماد. نفذها على إنسان مما ارتقى بها إلى مستوى جديد تماما".

وبمرور السنين، أدخل السحرة تعديلات على الخدعة كإبعاد شطرى الجسد عن بعضهما البعض. وقدم الساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد نسخة خاصة به من الخدعة أطلق عليها اسم (ذا ديث سو) أى منشار الموت وفيها ينفذ الخدعة على نفسه باستخدام منشار عملاق يشطر جسده إلى نصفين.

وقال كوبرفيلد فى مقابلة ستُعرض خلال الاحتفال المقرر عبر الإنترنت يوم الأحد إنه كان يصاب بالفعل فى بعض الأحيان.

وستتولى منظمة ماجيك سيركل، ومقرها لندن، استضافة الحدث الذى سيُنقل على الهواء مباشرة عبر فيسبوك الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

وستكون ديبى ماكجى أرملة الساحر التلفزيونى البريطانى بول دانيالز من بين الضيوف وستتحدث عن نجاتها مرة بعد مرة من فقرة شطر الجسد.