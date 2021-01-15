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أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية أنا بوبوفا، اليوم الجمعة، أن حزمة الإجراءات التي أعدت واعتمدت في روسيا تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقالت بوبوفا - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن حزمة الإجراءات التي تم تطويرها والتي يتم تنفيذها بشكل صارم، تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد، وذلك بخلاف الدول الأخرى".