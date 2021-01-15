وأضافت "لا إغلاق شامل في البلاد لدينا"، مشيرة إلى أن جميع المرافق الحيوية في البلاد تعمل بشكلها الطبيعي، وتابعت أنه "حتى في فصل الربيع كان قطاع الصناعة يعمل بنسبة 70% وكذلك اقتصاد البلاد بالكامل وتعلمنا العيش في هذه الظروف"، وبدأت روسيا في 5 ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين