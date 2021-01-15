اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 05:27 م
خالد صلاح
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روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية السماوات المفتوحة بعد انسحاب أمريكا

الجمعة، 15 يناير 2021 04:40 م
روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية السماوات المفتوحة بعد انسحاب أمريكا الريس الروسي فلادمير بوتين
رويترز

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أعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها ستنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة، قائلة إن الاتفاقية التي تسمح بتحليق طائرات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء، باتت مهددة بشدة بعد انسحاب الولايات المتحدة.

تأتي الخطوة، التي أعلنتها وزارة الخارجية الروسية، قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير كانون الثاني وسط مخاوف من بوادر سباق تسلح.

وينتهي أجل آخر اتفاقية كبيرة للأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن الشهر المقبل.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة في نوفمبر تشرين الثاني، متهمة روسيا بانتهاكها وهو ما نفته موسكو.

وقالت روسيا في بيان إنها قدمت اقتراحات محددة لبقية الأعضاء لتخفيف أثر الانسحاب الأمريكي، لكن هذه الاقتراحات لم تلق دعما من حلفاء واشنطن.

وأضافت أنها ستبلغ بقية الدول الأعضاء رسميا بانسحابها بعد الانتهاء من إجراءات في الداخل لم تحددها بخصوص الانسحاب. ويستغرق إتمام عملية الانسحاب شهورا عادة.


روسيا

اتفاقية السماوات المفتوحة

انسحاب أمريكا من اتفاقية السماوات المفتوحة

أمريكا

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