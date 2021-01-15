اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 05:24 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء هولندا يعلن تنحيه عن منصبه بعد تورط حكومته في فضيحة إدارية

الجمعة، 15 يناير 2021 05:06 م
رئيس وزراء هولندا يعلن تنحيه عن منصبه بعد تورط حكومته في فضيحة إدارية رئيس وزراء هولندا مارك روته
أ ش أ

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أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته، تنحيه من منصبه على خلفية الآلية التي تعاملت بها حكومته مع فضيحة مدفوعات تخص رعاية الأطفال.


وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن الضغط تصاعد على الحكومة الهولندية قبل اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، حيث إنهم كانوا من المقرر أن يناقشوا ما إذا كانوا سيستقيلون قبل شهرين فقط من الانتخابات العامة المقررة.


كان تقرير برلماني قد كشف خلال شهر ديسمبر الماضي أن آلاف الآباء لم يتلقوا مدفوعات رعاية الأطفال واتهامهم عن طريق الخطأ بالاحتيال وسط تحقيقات في ذلك، كما أن بعض هؤلاء الآباء دخلوا في ديون بعد أن اتهموا عن طريق الخطأ بالمطالبة بالاستحقاقات.


واعتذرت الحكومة عن الفصيحة وخصصت 500 مليون يورو للآباء الذين تضرروا من الأمر.


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رئيس وزراء هولندا يعلن تنحيه

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