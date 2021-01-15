اليوم السابع
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رئيس حى الضواحى يتفقد العمل بالمركز التكنولوجى لتلقى طلبات التصالح

الجمعة، 15 يناير 2021 04:58 م
رئيس حى الضواحى يتفقد العمل بالمركز التكنولوجى لتلقى طلبات التصالح اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى
بورسعيد محمد فرج

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أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ببورسعيد خلال تصريحات صحفية، أنه تفقد اليوم الجمعة سير العمل داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد قاسم، على تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء ودعا المواطنين  الإسراع فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وخاصة بعد مد العمل فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية مارس القادم.

وأشار إلى انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى فى إطار التيسيرات التى  إتخاذها مؤخرا لصالح المواطنين من حيث مواعيد العمل من التى تبدء السابعة صباحا فضلا عن مد العمل خلال الأ جازة الرسمية يومى الجمعة والسبت وسط إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أن هذه الإجراءات خففت كثيرا من زحام المواطنين داخل وخارج المركز التكنولوجى من خلال تفعيل ٱليات التباعد الإجتماعى وتعقيم  كافة المكاتب الإدارية  للحفاظ على المواطنين المترددين مؤكدا على ضرورة إلتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

 

 

 


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المركز التكنولوجى لتلقى طلبات التصالح

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