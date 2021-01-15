دور المؤسسات الثقافية فى دعم ذوى الإحتياجات الخاصة بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "شقائق الرجال شريكات البناء" وتحدث محمد أحمد عن النساء شركاء الرجال ودور المرأة مع الرجل>

كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصائد "رحلة، إليها، عيناها"، إلى جانب تنفيذ ورشة أشغال يدوية عمل بوكية ورد وزهور البيئة نفذها حسن رفاعى بأستخدام الصدف والخوص، بالإضافة إلى ورشة حكى قصة "طرائف ونوادر العرب" وتحدثت سلوى جودة عن طرائف ونوادر العرب وحكايات العرب.

وعقد قصر ثقافة الأقصر عدد من المحاضرات الثقافية منها محاضرة بعنوان "دور المؤسسات الثقافية فى دعم ذوى الإحتياجات الخاصة" وأوضحت الدكتورة علا على مفهوم المؤسسة الثقافية وأنواع المؤسسات الثقافية داخل المجتمعات والأهداف التنموية والخدمية للمؤسسات الثقافية ونوع الخدمات المقدمة لذوى الإحتياجات الخاصة داخل المؤسسات الثقافية، بجانب محاضرة بعنوان "مراحل النمو عند الأطفال" وتحدثت كريمة التهامى عن مجالات النمو المختلفة "الحركي، الإجتماعي، اللغوي، المعرفي" والرعاية الذاتية والإستقلالية، ومحاضرة عن الأديب محمود عباس العقاد.

وأوضح الدكتور صلاح أبو الحسن التعريف بالعقاد ونشأته ومولده وتعليمه والعقاد بين الأقصر وأسوان وسفره الى القاهرة وجهود العقاد الأدبية والسياسية ومؤلفاته ووفاته، بينما أعدت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكى بعنوان "الأخوة الثلاثة" وتحدثت سعاد عباس عن الاتحاد والذكاء.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامى وألقى قصيدة بعنوان "عيد الميلاد المجيد"، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكى قصة بعنوان "غزوة بدر" وتحدثت حجاجية خيرى عن أسباب الغزوة ونتائجها وعن تاريخها والأحداث التى جرت قبل وأثناء وبعد الغزوة، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكى قصة "هاجرت العصافير" أداء سارة عبد الوهاب محمد.

كما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة حكى قصة "الأخوة الثلاثة" سردتها سعاد عباس، وأعد قصر ثقافة اسنا ورشة فنون تشكيلية عمل زينة أعياد الميلاد المجيد للمدربة رشا عبد الحميد، كما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية "غلاف كتاب" للمدرب حسن محمد بغدادى، بينما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بإستخدام ألوان الفلوماستر تنفيذ أسماء عبد السلام.