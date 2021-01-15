خطيب الجمعة ببنى سويف: الزكاة طهارة للنفس والمال ويجوز التعجيل بإخراجها

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد الرضا "المسجد الكبير" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، محمد رياض وعبد الحي سيد نائبي رئيس مدينة بني سويف، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية"سجادة صلاة" والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع "الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي"، حيث أشار إمام خطيب المسجد إلى أن الزكاة مواساة للفقراء ومعونة لذوى الحاجات تكفهم عن البغضاء وتحسهم على التواصل، لها مواقيت لإخراجها ، مشيراً إلى أن توفير الدواء والعلاج لمرضى فيروس كورونا ومساعدة المتضررين جراء الظروف الراهنة هي من أولى أولويات الزكاة هذا الأيام، ويحوز تعجيل إخراجها قبل موعدها مراعاة لصالح الفقراء.

وأثناء خروج المحافظ من المسجد، استمع لعدد من المواطنين عن بعض المقترحات حول بعض الخدمات، ومطالبهم في بعض القطاعات الخدمية، والتي وجه بشأنها المحافظ المعنيين من الأجهزة التنفيذية من الوحدة المحلية والمديريات الخدمية بسرعة دراسة هذه المطالب، على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ووفق القانون.

وكان محافظ بني سويف قد أناب اليوم رؤساء مدن :الواسطى، ناصر وسمسطا، لافتتاح 4 مساجد بقرية الميمون ،عزبة عوض ونجع عواد بمركز ناصر وعزبة الصعايدة بسمسطا بعد إحلالها وتجديدها، ليصل إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضى إلى أكثر من 30 مسجدا، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.