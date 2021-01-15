خبير إيطالى: لا ينبغى تطعيم المتعافين من كورونا

كتب وكالات

أكد مدير قسم الأمراض المعدية فى مستشفى "ساكو" بمدينة ميلانو ماسيمو جاللي، أنه لا ينبغى تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا فى وقت سابق ضد الفيروس، بحسب "روسيا اليوم".

وقال غاللي: "أؤيد بشدة عدم تطعيم المتعافين من الفيروس، ولا توجد أى بيانات تذكر أن التطعيم آمن ومفيد بالنسبة للذين أصيبوا بالعدوى وتجاوزوها".

وأضاف: "احتمال حدوث إصابة ثانية بـ(كوفيد-19) بناء على البيانات العلمية المتوفرة، ربما يكون أقل من 1%".

وتابع: "بشأن حملة التطعيم الوطنية، فإنها ولسوء الحظ فى الوقت الحالى لا تشمل إلا من هم فوق 16 عاما، ولكن حتى الصغار هم ناقلون للعدوى"، وشدد غاللى على أنه "ليس لديه أى شكوك فى تعميم حملة التطعيم على الأطفال والشباب بأسرع ما يمكن".

وأعلنت السلطات الإيطالية عن تطعيم حوالى مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح "فايزر" و"بيونتيك".