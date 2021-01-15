حميات الأقصر: تجهيز مركز لتلقى لقاحات كورونا وكبار السن أولوية

الأقصر - أحمد مرعى

قال الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفى حميات الأقصر، إنه يجرى العمل على تجهيز مركز تلقى لقاحات فيروس كورونا للمواطنين بمحافظة الأقصر بمعرفة وزارة الصحة، وذلك عقب اختيار مستشفى الحميات ليتم بداخلها إقامة أول مركز لتلقى لقاحات كورونا برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وأضاف الدكتور محمد الرملى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تجهيز كافة تفاصيل المركز وإعداد تفاصيله وخطوات العمل فيه داخل وزارة الصحة لحين تسليمه للأقصر وبدء تلقى اللقاحات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه من المقرر أن يتم التسجيل على الإنترنت للحصول على اللقاحات اللازمة للمواطنين، موضحاً أنه ستكون الأولويات للأطباء وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وبعد ذلك باقى المواطنين حسب الأولويات التى تحددها الوزارة.

وأوضح الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى الحميات، أن المستشفى تشهد أعمال تطوير حيث يوجد 3 مبانى أحدهما مبنى حميات وعناية مركزة، والآخر مبنى للجهاز الهضمى والكبد والعناية المركزة والمناظير، ويوجد مبنى صدرية وعناية مركزة، حيث أنه يوجد خدمة المسافرين لعمل تحليل PCR، ومعمل لتحليل فيروس كورونا، بالإضافة إلى معمل البكتريا المركزى جانب الانضمام للجنة القومية للفيروسات.

كان قد نظم قسم الجودة فى مستشفى الجهاز الهضمى والكبد والحميات تحت رعاية الدكتور محمد محمد الرملى مدير المستشفى، تدريب للتمريض بالمستشفى على العلاج بالأكسجين oxgyn therapy، وكيفية إستعمال الماسكات المختلفة وتحديد وحساب كمية الأكسجين، حيث إستضاف قسم الجودة برئاسة الدكتورة نانسى بشرى مدير الجودة بالمستشفى، والدكتور فيصل حمادة المدير الطبى ورئيس قسم العزل، ليقوم بإلقاء المحاضرة ورفع درجة الوعى لدى التمريض لكيفية التعامل مع مريض نقص الأوكسجين، وذلك فى إطار أعمال قسم الجودة ودورة فى تقديم التدريبات المستمرة للفريق الطبى.