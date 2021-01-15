جو بايدن يضطر لتغيير عادته المفضلة خلال يوم تنصيبه بسبب مخاوف أمنية

كتبت مريم بدر الدين

اضطرت السلطات الأمريكية إلى تغيير خطة حضور الرئيس المنتخب جو بايدن حفل تنصيبه المقرر يوم 20 يناير الجاري، بسبب وجود مخاوف أمنية، حيث ذكرت تقارير إعلامية إن بايدن لم يستقل قطار "أمتراك" إلى واشنطن قبل التنصيب المقرر الأسبوع المقبل، فيما لم يتضح بعد كيف سيتجه الرئيس المنتخب إلى العاصمة لحضور المراسم.

وحسب شبكة "cbs" الأمريكية، فإن التغيير المفاجئ جاء عندما أطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الرئيس المنتخب على "مخاوف أمنية" محيطة بيوم التنصيب، في أعقاب اقتحام مقر الكونجرس قبل أيام، لتعطيل التصديق على فوز بايدن.

وكان من المقرر وصول بايدن إلى واشنطن على متن قطار "أمتراك"، على غرار عاداته في التنقل التي استمرت عقودا طويلة من ديلاوير إلى العاصمة بصفته سناتور، حيث ذكرت شبكة "CNN"، منذ عدة أيام أن بايدن سيصل إلى العاصمة واشنطن بنفس الطريقة التى كان يستخدمها طوال عقود خلال عمه كسيناتور، مستقلا قطار أمتراك، وتعتبر صلة بايدن بهذا القطار من الأمور المعروفة بسبب سفره اليومى على مدار 36 عاما بين ويلمينجتون حيث يقيم وواشنطن العاصمة أثناء عمله سيناتور عن ولاية ديلاوير. ويقدر أن بايدن سافر حوالى 2.1 مليون ميل طوال هذه السنوات.

ووفقا لـ"سي بي إس" التي نقلت عن متحدث باسم المرحلة الانتقالية لبايدن، فإن ليزا موناكو مستشارة الأمن الداخلي السابقة للرئيس باراك أوباما، ستعمل مستشارة مؤقتة لتأمين عملية التنصيب، متابعا :"موناكو ستساعد الرئيس المنتخب وستعمل مع مستشار الأمن القومي ومستشار الأمن الداخلي الجديدين، والمسؤولين الحاليين عن الأمن وإنفاذ القانون، بما في ذلك مع جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، بشأن خططهم المتعلقة بالتنصيب".