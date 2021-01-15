جماجم موتى محروقة وسكاكين وأكفان أسحار داخل مقابر مهجورة بسوهاج.. صور

كتب الأمير نصرى

تمكنت حملة لتنظيف مقابر بندر المنشاه بمحافظة سوهاج بقيادة عبد الرحمن السنجق، مؤسس الحملة على مستوى الصعيد وبمشاركة الأهالى، من العثور على أسحار "جماجم موتى محروقه وسكاكين وأكفان" داخل مقابر مهجورة بمدينة المنشاة.

وقال عبد الرحمن السنجق صاحب فكرة حملة تطهير المقابر ومسئول الحملة بمحافظة سوهاج، لـ"اليوم السابع": قمنا بتطهير المقابر وتم العثور على ما يقارب من 150 عمل سحرى، من لفافة وطلاسم تمثل عملا سحريا داخل المقابر.

وخلال حملة التطهير تم العثور على جماجم كتب عليها طلاسم وجماجم محروقه وسكين كانت مكفنه عليها طلاسم بالمرض والجنون، وأسحار معقودة على إبر خياطة وأكفان، كما تم التعرف على أكثر من 40 شخصا كتب أسمائهم داخل الأسحار، والعثور على جماجم مكتوب عليها طلاسم ومحروقه لغصابة صاحبها بالمرض، كما بجوارنا شخص يدعى إبراهيم عثر على عمل سحرى له باسم "إبراهيم ابن فوزيه" على جمجمة، وعثر على "كفن" كتب عليه حسنى ومكتوب على الجمجمة "إبليس" لإصابته بالمرض حتى الموت والتفريق بين الزوجين وتم بحمد الله إبطال جميع الأسحار التى وجدناها داخل المقابر المهجوره، شارك بالحملة المنسق محمد خيرى، وشباب المنشاه وحمدى الشاذلى من أهالى المنشاه، وبإذن الله الحملة مستمرة فى محاربة أهل الكفر والشرك.

وتابع: "أقول من أتى ساحرا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والسحر جزائه عند الله أشد من هدم الكعبة، وأطالب رجال الأزهر والأوقاف توعية الأهالى بهذه المخاطر وأى شخص يعرف ساحر يقوم بالإبلاغ عنه".



عصا عليها طلاسم



فك السحر



يحمل الأسحار من المقبرة



يحمل الطلاسم فى يده



يخرج جمجمة



أحد أعضاء الحملة يحمل سحر



أحد الأسحار



أسحار داخل المقابر



أسحار لاصابة أناس بالمرض



أسحار معقودة على عصا



الحملة وسط الأهالى تفك السحر



الطلاسم



جمجمة عليها سحر



جمجمة



داخل أحد المقابر



سحر على عظام حيوانات وأكفان



سحر على كفن



طلاسم على سكين



طلاسم على بلاص مكسورة



طلاسم على كفن



طلاسم فى إبر خياطة



طلاسم ووجه شخص



طلاسم