اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس تسجل 63 حالة وفاة و2327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الجمعة، 15 يناير 2021 04:00 ص
تونس تسجل 63 حالة وفاة و2327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية،  تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5 آلاف و478 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 2327 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 170 ألفًا و895 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1835 ألفًا حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 7 آلاف و924 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 363 حالة، إلى جانب 123 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 


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