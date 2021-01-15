اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 11:42 م
خالد صلاح
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تونس تسجل 4170 إصابة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية

الجمعة، 15 يناير 2021 11:06 م
تونس تسجل 4170 إصابة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس (رويترز)

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قالت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى أعلى حصيلة يومية فى البلاد منذ بدء انتشار الفيروس العام الماضى.

 

كانت الحكومة قد أعلنت، إغلاقا عاما لأربعة أيام وقررت إغلاق المدارس حتى 24 من الشهر الحالى سعيا للسيطرة على تفشى الجائحة، وتجاوز إجمالى الإصابات فى تونس 175 ألفا فضلا عن 5528 وفاة.

 

وقررت تونس أيضا تطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين، لتقليل الأعداد فى المكاتب ووسائل النقل، وزيادة ساعات حظر التجول وإزالة جميع المقاعد من المقاهي.

 

ومع امتلاء أقسام العناية الفائقة فى معظم المستشفيات العمومية فى ظل الارتفاع الحاد فى الإصاباب والوفيات، دعا مسؤولون إلى تمديد الإغلاق أسبوعين آخرين على الأقل.

 

ونجحت إجراءات عزل عام فى الربيع الماضى فى احتواء الفيروس، لكنها تسببت فى صعوبات مالية كبيرة فى بلد أدت مشاكله الاقتصادية إلى تقويض الثقة فى الحكومات الديمقراطية المتعاقبة.

 


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