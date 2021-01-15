تغريم 21 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وتحرير 29 محضرا متنوعا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شن مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة موسعة للمتابعة الدورية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوجهت الحملة إلى منطقة معدية الأهالي والشوارع المتفرعة منها، وتم ضبط عدد 21 شخصا بدون كمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها، كما تم فض فرح بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال رئيس مركز ومدينة القرنة، إن الحملة التى خرجت في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، نجحت فى تحرير 29 محضرا متنوعا (11 محضر إشغال و11 محضر ادارة محال بدون ترخيص و7 محاضر نظافة)، ورفع جميع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة حجازي النحاس، ورؤساء القرى وادارات الإشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية، وشدد رئيس المدينة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، أنه تم أيضاً في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شملت الطرق الرئيسية والمسارات السياحية للظهور بالمظهر اللائق للمحافظة، حيث استقبلت مدينة القرنة فاعليات ماراثون مصر الدولي رقم 28 وشارك به متسابقين من 23 دولة عربية وأجنبية وبدأ المارثون من أمام ساحة معبد حتشبسوت وانتهي في نفس المكان، حيث شارك بالحملة كلا من مسئولي النظافة والتجميل، ومدير المتابعة الميدانية، ومعدات الحملة الميكانيكية.

وفى السياق ذاته، وجه رئيس المدينة تعليماته لحجازي النحاس نائبه بمتابعة العمل بمبادرة حياة كريمة بقرية قبلي قامولا والانتهاء من أعمال الكهرباء لاتمام الرصف بالطريق الواصل بين الصحراوى الغربى وطريق قنا الأقصر الزراعى بنطاق قرية قبلي قامولا، كما تابع مصطفي جبريل نائب رئيس المركز، الانتهاء من إجراءات عدد 6 حالات للمواطنين بمنظومة التقنين وتوقيع العقود الابتدائية.