تعرف على استعدادات وسط سيناء لمواجهة أى سيول محتملة

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، من إجراءات الاستعداد لأى سيول محتملة خلال الموجة الشتوية التى بدأت فى عموم المحافظة.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص والرى ومشايخ القبائل كلا فى موقعه لسرعة رصد أى سيول تصل لمناطق وسط سيناء واتخاذ اللازم.

وأضاف أن كافة الاحتياطات من خدمات إنقاذ وطوارئ جاهزة فضلا عن تجهيز المعدات لأى تطور.

وأشار إلى أن كافة هذه الاستعدادات يتم متابعتها أولا بأول طوال فصل الشتاء ولسرعة التقليل ومنع أى خسائر قد تسببها السيول.

وسبق وأعلن مجلس مدينة نخل أنه انتهى من أعمال إنارة مدخل المدينة الغربى.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم الانتهاء من إنارة مدخل نخل من جهة النفق ضمن الخطه الاستثمارية 2021/2020. وأوضح أن أعمال الإنارة تأتى استكمالا لجهود انطلقت لتجميل كل المداخل وإنارتها.