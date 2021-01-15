اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 06:57 م
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ترامب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب جو بايدن

الجمعة، 15 يناير 2021 06:26 م
ترامب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب جو بايدن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب فى 20 من يناير ، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة فى 19 من الشهر نفسه.

 

وقال المصدر إن ترامب، الذى أعلن بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يستعد لإقامة مناسبة وداع فى قاعدة أندروز المشتركة، وهى قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.

 

وأضاف المصدر لرويترز أن ترامب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو فى بالم بيتش بولاية فلوريدا.

 


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