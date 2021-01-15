تدشين مبادرة متابعة العزل المنزلى للمصابين بكورونا بمشاركة 45 فريق طبى بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمحافظة المنيا وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.
واضاف المحافظ ان المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة ، و تستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، يتم تنفيذها من خلال 45 فريق طبي، منهم 18 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازمة لهم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريق ثابت، مشيراً إلى أن المبادرة تولى اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم فى أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.
وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسى لهم، كما أكد انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
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