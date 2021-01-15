تدشين مبادرة متابعة العزل المنزلى للمصابين بكورونا بمشاركة 45 فريق طبى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمحافظة المنيا وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

واضاف المحافظ ان المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة ، و تستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، يتم تنفيذها من خلال 45 فريق طبي، منهم 18 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازمة لهم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريق ثابت، مشيراً إلى أن المبادرة تولى اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم فى أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسى لهم، كما أكد انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.