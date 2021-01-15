تحول 750 مصابا بكورونا من ماناوس البرازيلية إلى دول آخرى بسبب نقص الأكسجين

فاطمة شوقى

تعرضت ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس البرازيلية، لانهيار المستشفيات من جديد بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد نفاذ أنابيب الأكسجين، حيث أجبر تشبع المستشفيات على تحويل أكثر من 750 مريضا الى دول آخرى على متن طائرات عسكرية، وإعلان حظر تجول على مستوى المدينة.

وبهذه الدراما، التي يضاف إليها سجل الوفيات ونقص المخازن المبردة لحفظ الجثث، أصدر حاكم ولاية أمازوناس ويلسون ليما قرارًا بحظر التجول بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 6:00 مساءً في أكبر مدينة في غابات الأمازون، وأضاف ليما في مؤتمر صحفي: "إننا نواجه شيئًا غير مسبوق ، وهو أسوأ ذروة للوباء"، حسبما قالت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاهد التي تُلاحظ في المراكز الطبية في المدينة البرازيلية هي أكثر فظاعة مما كانت عليه خلال الموجة الأولى من الإصابات: الممرضات والأطباء والأقارب يصرخون بسبب نقص أنابيب الأكسجين عند أبواب المستشفيات العامة. كما بدأ سوق مواز يُطلب فيه ثروات للأجهزة التي تزود الدم بالأكسجين.

وأرسلت القوات المسلحة 356 أسطوانة أكسجين ليلاً ، لكن الخدمات اللوجستية لم تكن قادرة على تلبية حالة الطوارئ لمرضى كورونا، وقال جيسيم أوريلانا ، العالم من المختبر الفيدرالي فيوكروز أمازونيا: "هناك تقارير تفيد بأن جناحًا كاملاً من المرضى مات بسبب عدم وجود أنابيب هوائية، بالإضافة إلى الوفيات ، فإن خطر حدوث مشاكل دائمة في الدماغ مرتفع".

من جانبه، اشتكى الرئيس جايير بولسونارو من أنه قد تم استجوابه بشأن استخدام ما يسمى بـ Covid kit الذي أوصت به الحكومة، في ماناوس، والذي يتضمن تناول هيدروكسي كلوروكين، وهو مضاد للملاريا أمر هو نفسه الجيش بإنتاجه واستيراده من الولايات المتحدة، على الرغم من عدم وجود دليل علمي عليه.

يشار إلى أن الرئيس اليميني المتطرف قال إنه وحكومته بأكملها أخذوها وأنهم يطلقون عليه "العلاج المبكر".