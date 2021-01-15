اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 12:36 م
خالد صلاح
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تحصين المواشى وتطبيق الإجراءات الإحترازية بسوق بالعامرية بالإسكندرية.. صور

الجمعة، 15 يناير 2021 11:06 ص
تحصين المواشى وتطبيق الإجراءات الإحترازية بسوق بالعامرية بالإسكندرية.. صور السوق
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية، حملات التفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث شن حى العامرية أول حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول وقامت اللجنة المشكلة بقرار رئيس الحى لمتابعة وتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للأسواق.

وأشار حى العامرية أول فى بيان له اليوم، إلى انه تحت إشراف محمد عبدالله سكرتير عام الحى ومباحث التموين والتجارة الداخلية والطب البيطرى وصحة العامرية وإدارة المتابعة وجميع الإدارات المعنية بالحى بمتابعة الإجراءات الاحترازية بسوق الماشية بالعامرية البلد وقامت الإدارات بأعمالها من تحصين المواشى والتأكد من أعمال التطهير وارتداء رواد السوق للكمامات وتم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين وتم توجيه المسؤلين عن السوق لتلافى الملاحظات التى تم رصدها أثناء الأعمال.

من جهه أخرى واصل الحى حملات رفع الإشغالات بنطاق الحى بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول، حيث قامت إدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية برفع الاشغالات بشارع مخزن الزيت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأكد الحى على إستمرار الحملات بنطاق الحى لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.

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الاسكندرية

كورونا

سوق المراشى

حى العامرية

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