تحرير 1725 محضر غرامات عدم ارتداء كمامة خلال حملات بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس، حيث كشف اليوم محافظ المنوفية عن تحرير 1725 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وذلك خلال الأيام الماضية بنطاق الوحدات المحلية.

وأشار محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرارات الغلق شملت محلات وورش وكافيهات وفض أسواق وغلق مراكز تعليمية وحضانات وفض أفراح وغلق صالات رياضية ومحاضر عدم ارتداء الكمامات الطبية، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.