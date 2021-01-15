تحرير 17 محضراً لعدم ارتداء الكمامة وغلق7 سناتر دروس خصوصية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أهمية استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفى الإجراءات الاحترازية والذى بدأ سريان تفعيله منذ الثالث من يناير الحالي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات فى الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة فى الأفراح، وأن تكون فقط فى الأماكن المفتوحة،مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وقال محافظ بنى سويف فى بيان له، إنه تم أمس الخميس تحرير 17 محضراً للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة ،بالإضافة إلى فض 9 أسواق وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية،بجانب فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها فى أماكن مغلقة،فى حين تم غلق 7 مراكز سناتر للدروس الخصوصية،فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف بغلق 105 محل ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية.

وطالب محافظ بنى سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التى تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ،حفاظا على سلامتهم وذويهم،مؤكدا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون فى تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.