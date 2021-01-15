تحرير 15 مخالفة عدم ارتداء الكمامة فى حملة على المحال بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، عدة حملات انضباطية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث واصلت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج بقيادة محمد عبد الغنى رئيس المدينة، وبمشاركة غادة محسن غنام نائب رئيس المدينة، حملاتها على المقاهى و المحال التجارية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات.

أسفرت الحملة التى استهدفت عددا من المنشآت ذات الأنشطة المختلفة من كافيهات ومطاعم ومحلات تجارية بالمدينة عن ضبط 15 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة الواقعية وتم تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات الانضباطية للتأكد من الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا.