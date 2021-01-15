تحرير 11 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط وتحرير 11مخالفة تموينية لعدد من المخابز بنطاق مركز المحلة الكبرى.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لأحكام الرقابة التموينية عليها وتشكلت حملة برئاسة عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية وعضوية مجدى عوض مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وعبدالعزيز الشيخ مدير إدارة تموين بندر المحله الكبري، و عصمت غازى مدير إدارة تموين مركز المحلة الكبرى، للمرور على مخابز مركز ومدينة المحله الكبرى للتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانونى ومراجعة ماكينات الصرف.

وأسفرت عن تحرير11 مخالفة منها مخالفة تجميع مخبز بلدى 4 أجولة دقيق بلدى 82% المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم لبيعهم فى السوق السوداء، و مخالفة تجميع 3000رغيف بلدى لبيعهم فى السوق السوداء ،4مخالفات إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، 2مخالفة عدم نظافة المخبز، مخالفة عدم إعطاء بونات للمواطنين ،2مخالفة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن (15جم - 12جم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.