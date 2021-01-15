بلغاريا تسجل 535 إصابة جديدة و47 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و951 إصابة.



وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الجمعة، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 47 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8396 حالة.



وأضافت أن هناك 6728 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 150 ألفا و370 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 52 ألفا و185 شخصا من بينهم 3631 شخصا يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات و343 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.