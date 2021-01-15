اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ويؤكد: كانت ستنقذ 50 ألف حياة..

بايدن يعلن إطلاق مبادرة ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم 20 يناير

الجمعة، 15 يناير 2021 11:34 م
بايدن يعلن إطلاق مبادرة ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم 20 يناير جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أن إدارته ستركز العمل على عدة نقاط هى الأهم، مضيفا: "سنبذل ما بوسعنا للسماح لمزيد من الناس بالتطعيم وتوفير المزيد من الأماكن لتلقيحهم وحشد المزيد من الفرق الطبية للحصول على حقن اللقاحات وزيادة إمدادات اللقاح والحصول على موافقات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن".

 

وقال بايدن: "سنلجأ للأطباء والعاملين بالمجال الصحي المتقاعدين للمساعدة في حملة التلقيح العملاقة"، وأضاف: "بداية من 20 يناير سنقوم بمبادرة لارتداء اقنعة الوجه لمدة 100 يوم.. سنلتزم بالتوجيهات.. ارتداء الأقنعة كان سينقذ 50 الف حياة".

 

وفي وقت سابق اقترح الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمكافحة الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا، مما يوضح نوع المساعدات الكاسحة التى طالب الديمقراطيون بها على مدار أشهر، وتشير إلى تحول فى تعامل الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع الوباء مع استعداد بايدن لتولى مهام منصبه.

 

وتشمل الحزمة أكثر من 400 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا مباشرة، ومنها أموال للإسراع فى توزيع اللقاح وإعادة الفتح الآمن لأغلب المدارس فى غضون 100 يوم.

 

وهناك 350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية لسد القصور فى الميزانية، بينما ستشمل الخطة شيكات مباشرة قيمتها 1400 دولار للأفراد، وإعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازة مدفوعة الأجر للعاملين ودعم كبير لتكاليف رعاية الأطفال.

 

 


الولايات المتحدة

جو بايدن

الرئيس المنتخب

كورونا

اخبار أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن: سنلجأ للإنتاج الدفاعى لتعزيز إنتاج اللقاحات

الجمعة، 15 يناير 2021 11:21 م

بايدن يرشح كومبارس بـ"صراع العروش" لمنصب نائب مدير المخابرات الأمريكية

الجمعة، 15 يناير 2021 11:19 م

بايدن: نستهدف تطعيم 100 مليون بلقاح كورونا فى أول مائة يوم رئاسة

الجمعة، 15 يناير 2021 11:17 م

إيران فى مرمى "العقوبات الأمريكية" بأيام ترامب الأخيرة.. بومبيو يعلن ضم 7 كيانات للقوائم.. "فرى بيكون": الإجراءات تستهدف إمبراطورية المرشد المالية.. ومسئولون أمريكيون: القرارات تمنح بايدن المزيد من أوراق اللعب

الجمعة، 15 يناير 2021 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة