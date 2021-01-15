بايدن يعلن إطلاق مبادرة ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم 20 يناير

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أن إدارته ستركز العمل على عدة نقاط هى الأهم، مضيفا: "سنبذل ما بوسعنا للسماح لمزيد من الناس بالتطعيم وتوفير المزيد من الأماكن لتلقيحهم وحشد المزيد من الفرق الطبية للحصول على حقن اللقاحات وزيادة إمدادات اللقاح والحصول على موافقات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن".

وقال بايدن: "سنلجأ للأطباء والعاملين بالمجال الصحي المتقاعدين للمساعدة في حملة التلقيح العملاقة"، وأضاف: "بداية من 20 يناير سنقوم بمبادرة لارتداء اقنعة الوجه لمدة 100 يوم.. سنلتزم بالتوجيهات.. ارتداء الأقنعة كان سينقذ 50 الف حياة".

وفي وقت سابق اقترح الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمكافحة الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا، مما يوضح نوع المساعدات الكاسحة التى طالب الديمقراطيون بها على مدار أشهر، وتشير إلى تحول فى تعامل الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع الوباء مع استعداد بايدن لتولى مهام منصبه.

وتشمل الحزمة أكثر من 400 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا مباشرة، ومنها أموال للإسراع فى توزيع اللقاح وإعادة الفتح الآمن لأغلب المدارس فى غضون 100 يوم.

وهناك 350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية لسد القصور فى الميزانية، بينما ستشمل الخطة شيكات مباشرة قيمتها 1400 دولار للأفراد، وإعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازة مدفوعة الأجر للعاملين ودعم كبير لتكاليف رعاية الأطفال.