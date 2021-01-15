اليونان تعتقل متشددا سوريا مشتبها به مطلوبا فى هولندا

أثينا (رويترز)

قال مسئول فى الشرطة، اليوم الجمعة، إن السلطات اليونانية اعتقلت طالب لجوء سوريا (37 عاما) مطلوبا فى هولندا فى جرائم تتعلق بالإرهاب.

وأضاف المسؤول أن الرجل وصل إلى جزيرة ساموس قادما من تركيا فى الرابع من أكتوبر 2018، ونُقل فى وقت لاحق إلى منشأة للمهاجرين بالقرب من سالونيك حيث ألقى القبض عليه يوم الأربعاء بموجب أمر اعتقال دولى أصدرته السلطات الهولندية.

وقال إنه تم رفض طلبى لجوء تقدم بهما فى اليونان فى وقت سابق.

ويُشتبه بأن الرجل الذى لم يُكشف عن اسمه ارتكب جرائم إرهابية وكان عضوا فى جبهة النصرة، وهى جماعة سورية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وأنه ضالع كذلك فى تهريب مهاجرين. وتجرى حاليا إجراءات تسليمه.

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى اليونان فى السنوات القليلة الماضية، فر كثير منهم من الحرب الأهلية السورية.