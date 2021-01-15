اليوم.. ذكرى احتفال أهالى العريش السنوى بـ"عيد النصر"

شمال سيناء ـ محمد حسين

تحل اليوم ذكرى احتفال أهالى مدينة العريش السنوى بـ"عيد النصر"، وهو مهرجان شعبى سنوى كانت تشهده مدينة العريش فى 15 يناير من كل عام، احتفالًا بذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد حرب 1956.

قال حمدى نصر عباس، عميد الصحفيين بسيناء، إن هذه المناسبة تحل اليوم ذكرى الاحتفال بها لافتا انها كانت مناسبة تحرص محافظة شمال سيناء على احيائها فى 15 يناير من كل عام قبل يونيو 1967 احتفالا بعيد النصر، ويناسب يوم إنسحاب القوات الإسرائيلية منها بعد حرب 1956.

وأضاف أنه كان يتم إحياء هذا اليوم بألعاب نارية فى الحشادة (الساحة الشعبية) التى موقعها اليوم مركز شباب مدينة العريش.

وأشار إلى انه يأمل أن تعيد محافظة شمال سيناء والشباب والرياضة مجددا إحياء الاحتفال بهذه المناسبة فى مثل هذا اليوم من كل عام خصوصا وأن المكان الذى كانت تتم فيه الاحتفالات أصبح حاليا من أبرز المواقع الرياضية فى المحافظة ويضم ملاعب رياضية مجهزة ومنشأت تسابقت جهود الدولة فى تطويرها.

وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش الذى كانت فى منطقته حاليا تتم الاحتفالات بهذه المناسبة إن مساحة هذا المكان الكلية "7" أفدنة و"67" قيراطا، وهو ما كان يطلق عليه فى الماضى اسم الحشادة وكان يستقبل الاحتفالات الوطنية ويكون تواجد الجماهير فيه فى حاشدا ولذا سمى بالحشادة وتطور الاسم إلى اسم الساحة الشعبية وظل اسم الحشا عالقا فى أذهان أهالى سيناء حتى الآن بالرغم من أن اسمه مركز شباب مدينة العريش.