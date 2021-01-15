الهند تسجل 15590 إصابة جديدة و191 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

رويترز

سجلت الهند 15 ألفا و590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و527 ألفا و683 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 191 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 151 ألفا و918 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 213 ألفا و603 حالات، ووصل عدد المتعافين إلى 10 ملايين و146 ألفا و763 شخصا.