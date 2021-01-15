المرور يضبط 562 مخالفة وحالتى تعاطى في غرب أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الجمعة، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 562 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 3 دراجات بخارية بدون تراخيص وبدون لوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى في 97 مخالفة وتحرير 183 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 79 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 94 مخالفة متنوعة وضبط دراجات بدون تراخيص.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان أسوان أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والأقراص المخدرة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.