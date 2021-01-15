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المجلس السيادى السودانى: لم نعلن الحرب على إثيوبيا وعليها ضبط النفس

الجمعة، 15 يناير 2021 07:29 م
المجلس السيادى السودانى: لم نعلن الحرب على إثيوبيا وعليها ضبط النفس القوات السودانية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد المتحدث باسم المجلس السيادى السودانى، محمد الفكي سليمان، أن منطقة الفشقة أرضًا سودانية خالصة باعتراف المجتمع الدولي، مطالبا السلطات الإثيوبية بضرورة ضبط النفس والعمل في إطار الحلول السياسية.

وقال خلال مؤتمر صحفي له، إن الإثيوبيين تواجدوا فى 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية، مؤكدا قدرة بلاده في رد أى "عدوان على أراضينا"، بحسب وصفه.

وأضاف المتحدث باسم المجلس السيادى السودانى: "السودان لم يصدر قرارا بإعلان الحرب، ونطالب السلطات الإثيوبية الانسحاب من أراضينا".


المجلس السيادي السوداني

الحرب على إثيوبيا

إثيوبيا

السودان

الفشقة

اخبار السودان

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