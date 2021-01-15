اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 08:13 ص
خالد صلاح
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العراق يشدد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية

الجمعة، 15 يناير 2021 08:00 ص
العراق يشدد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية عناصر من الجيش العراقى
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية شملت نشر قواتٍ وتكثيفَ التواجد الأمني.

 

وأضاف الصحاف فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الحكومة العراقية تواصل التحقيق بخصوص استهداف البعثات الدبلوماسية.

 

ولفت إلى أن هناك تنسيقا على مستوىً دبلوماسى واجتماعاتٍ مع سفراء للإعراب عن موقف العراق والتزاِمه بضرورة بقاء البعثات الدبلوماسية آمنة.

 

وغالبًا ما تشهد العاصمة العراقية عمليات إطلاق صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء، ما يحرج الحكومة ويظهرها بمظهر العاجز عن السيطرة على الأمن وتفلت تلك الفصائل الموالية لإيران، فى حين تتهم واشنطن مسلحين مدعومين من إيران بشن تلك الهجمات الصاروخية من حين لآخر على المنشآت الأميركية.

 


العراق

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الجيش العراقى

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حماية البعثات الدبلوماسية

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