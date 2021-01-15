اليوم السابع
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العثور على طفل حى تحت الأنقاض بعد زلزال سولاويسى المدمر بإندونسيا.. فيديو

الجمعة، 15 يناير 2021 01:44 م
العثور على طفل حى تحت الأنقاض بعد زلزال سولاويسى المدمر بإندونسيا.. فيديو طفل حي تحت الأنقاض
كتب إيهاب محمد

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فى فيديو مصور، ظهر طفل ظل محاصرا تحت أنقاض منزله فى جزيرة سولاويسي الإندونيسية، بعدما ضربها زلزال أودى بحياة 35 شخصا على ومئات الجرحى.

ووفقا لـ"سكاى نيوز" ألحق الزلزال الذى بلغت قوته 6.2 درجة، الأضرار بالعشرات من المبانى، وتهدم بعضها فوق رؤوس السكان.

 

ظهر في الفيديو المتداول الطفل غير قادر على الحركة حيث يحاصره الحطام من كل جانب، لكن لحسن حظه فإن رأسه كانت فى وضعية تسمح له بالتنفس.

 
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وظهر الطفل يتحدث إلى رجل جلب له بعض الماء لكنه لم يتمكن من إخراجه حتى وقت تصوير اللقطات، وفقا لصحيفة "جاوا بوس" المحلية.

 

ويمكن سماع صوت الرجل يسأل الطفل: "ما اسمك؟"، ليرد الأخير بلهجة مذعورة: "أنجيل"، بينما سأله الرجل مجددا عن اسم فتاة أخرى لا تظهر في الفيديو، فقال الطفل: "كاترين".

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وقال أنجيل إنه وكاترين يمكنهما التنفس، لكنهما كانا في وضعية خطيرة مهددة للحياة، ولم تذكر الصحيفة مصير الطفل والفتاة، لكن تقارير أخرى أفادت أن المسعفين والسكان حاولوا إخراجهما من تحت الأنقاض.

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وذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب الجزيرة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضررالعديد من المباني، فيما قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في البلد الآسيوي، إن توابع قوية قد تعقب الزلزال.


إندونيسيا

زلزال جزيرة سولاويسى

جاكرتا

زلزال اندونيسيا

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