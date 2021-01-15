العالم هذا الصباح.. كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج يحوى أسلحة متطورة.. جو بايدن يطرح خطة من مرحلتين للإغاثة والتعافى من أزمة فيروس كورونا.. منصات تعليمية بالحقول والأكواخ فى الفلبين

كتب وكالات

شهد العالم هذا الصباح ، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته عدسات الكاميرات، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا الصباح التى تم تسجيلها بمجموعة من الصور .

كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج يحوى أسلحة متطورة



أقامت كوريا الشمالية، عرضا عسكريا كبير فى بيونج يانج، وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إن كوريا الشمالية أقامت عرضاً عسكرياً، وهو حدث سيكون محط أنظار المراقبين الدوليين بحثاً عن إشارات إلى تكنولوجيات عسكرية حديثة، بعد اختتام مؤتمر نادر للحزب الحاكم، وفقاً لصور بثتها وكالة «رويترز» للأنباء..

وتخضع بيونج يانج لعقوبات دولية، بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ونقلت «يونهاب» عن مصدر حكومى كورى جنوبى لم تذكر اسمه، قوله إن العرض الذى لم ينقل على التلفزيون الرسمى بدأ بين الساعة السادسة والسابعة مساء، وظل مستمراً حتى الثامنة.

وقال موقع «إن كيه نيوز»، وهو موقع يرصد ما يجرى فى كوريا الشمالية، نقلاً عن شهود عيان، إن طائرات مقاتلة شوهدت تقوم بتشكيلات وتطلق ألعاباً نارية.

كانت كيم يو غونغ شقيقة الزعيم الكورى الشمالى والعضو فى اللجنة المركزية للحزب الحاكم، قد انتقدت جيش كوريا الجنوبية،؛ لأنه قال إنه رصد مؤشرات على عرض عسكرى أجراه الشمال فى بيونج يانج .

وأضافت فى بيان نقلته الوكالة الرسمية فى كوريا الشمالية، أن الخطوة تعبير عن «الأسلوب العدائي» الذى يتبعه الجنوب تجاه الشمال.

وذكرت الوكالة، أن الزعيم كيم جونج أون وغيره من المسؤولين فى كوريا الشمالية، تجمعوا فى استاد مغلق فى بيونج يانج ، لمشاهدة فرق فنية عسكرية ومدنية تقدم عروضاً يمجد أغلبها زعامة كيم، ويؤكد رسائل مؤتمر الحزب الحاكم، والمؤتمر الذى استمر ثمانية أيام فى بيونج يانج، هو الأول منذ عام 2016، والثانى فحسب منذ عام 1980.

والعرض هو الأحدث هذا الأسبوع ضمن تجمعات كبيرة لم يظهر فيها كيم وغيره من الحضور وهم يضعون كمامات أو يتبعون إجراءات التباعد الاجتماعي، استناداً لصور بثتها وسائل الإعلام الرسمية.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أى حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»؛ لكنها فرضت إجراءات صارمة لإغلاق حدودها، وقيدت التنقل داخل البلاد، واتخذت إجراءات أخرى لمنع التفشي.



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج



عرض عسكرى بصواريخ متطورة



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا



عرض عسكرى بصواريخ متطورة فى كوريا الشمالية



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج يحوى أسلحة متطورة



شاحنات تحمل صواريخ متطورة فى كوريا الشمالية



زعيم كوريا الشمالية يؤدى التحية العسكرية



جانب من العرض العسكرى فى كوريا الشمالية



رفع علم كوريا الشمالية خلال العرض العسكرى



جانب من العرض العسكرى



كوريا الشمالية تستعرض قوتها



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا



زعيم كوريا الشمالية



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا بالدبابات



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج



عرض عسكرى بصواريخ متطورة



كوريا الشمالية تستعرض قوتها



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا فى بيونج يانج



كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا

جو بايدن يطرح خطة من مرحلتين للإغاثة والتعافى من أزمة فيروس كورونا



أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، تفاصيل الحزمة المالية المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد فى مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا.

وتضمن المقترح الذى حمل اسم "خطة الإنقاذ الأمريكية" العديد من تدابير التحفيز للأفراد والشركات الأمريكية، لحين التوزيع واسع النطاق للقاحات كورونا.

فوفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تعهد بايدن خلال الحملة الانتخابية بالتعامل مع الجائحة بدرجة أكثر جدية من دونالد ترامب، حيث ستعمل الإدارة الجديدة مع الكونجرس على إقرار الحزمة على وجه السرعة بعد تنصيب بايدن فى 20 يناير.

وتشمل التدابير مدفوعات مباشرة لمعظم الأمريكيين بقيمة 1400 دولار، ما يجعل الإجمالى يبلغ 2000 دولار بالنظر لإقرار 600 دولار فى الشهر الماضي.

وتضمنت الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا فى الساعة، ورفع قيمة مدفوعات إعانة البطالة بقيمة 400 دولار أسبوعيًا حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما اشتملت الحزمة التحفيزية على مساعدات للحكومات المحلية والولايات بقيمة 350 مليار دولار، و170 مليار دولار للمؤسسات التعليمية، و50 مليار دولار لاختبارات الفيروس.



جو بايدن



جو بايدن الرئيس الامريكى



كلمة بايدن



جو بايدن الرئيس الامريكى المنتخب

منصات تعليمية بالحقول والأكواخ فى الفلبين



تزامنا مع تأجيل الدراسة في الفلبين بسبب تفشى فيروس كورونا، أقرت السلطات أن يكون العام الدراسى عبر الإنترنت "أون لاين"، وهي طريقة تعد الأولى من نوعها للشعب الفلبينى وذلك بعد تدمير المنازل بسبب الفيضانات المستمرة التى أضرت بالبلاد، إذا اعتمد الطلاب على تلقى الدروس عبر الإنترنت فى الحقول وبالأكواخ.

وعلى الرغم من أن المدارس العامة البالغ عددها 47 ألف مدرسة في الفلبين تستعد لفتح منصات افتراضية منذ شهور، فقد حذرت روابط أولياء أمور ومعلمين من أن هذا العام الدراسي سيكون مليئاً بالتحديات، نظراً لأن العديد من العائلات لا تتوفر لديها ظروف مناسبة لدراسة أطفالهم عبر الإنترنت، على الرغم من أن العديد من المجالس المحلية للمدن وزعت أجهزة وبطاقات بيانات في الأحياء ذات الدخل المنخفض..

وتعد الفلبين المركز الرئيسي لتفشي كورونا في جنوب شرق آسيا بإجمالي 322 ألفاً و500 حالة إصابة وأكثر من 5 آلاف و700 حالة وفاة وهاجم الإعصار فامكو، وهو الإعصار الحادي والعشرين والأكثر فتكا الذي يضرب الفلبين هذا العام، جزيرة لوزون الرئيسية مساء يوم الأربعاء وصباح الخميس، بينما لا تزال البلاد تعانى من آثار الإعصار جوني، أقوى إعصار في العالم هذا العام والذي قتل 25 شخصا ودمر آلاف المنازل.

وغمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل، لكن مستويات الماء بدأت تنحسر في مناطق من حي ماريكينا، الذي لحقت به أضرار شديدة، وهو ما سمح للسكان ببدء أعمال التنظيف بعد عودتهم إلى منازل غطاها الركام وكساها الطين.