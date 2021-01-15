الصين تسمح لخبير بالصحة العالمية قادم من سنغافورة السفر إلى "ووهان"

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، السماح لخبير بريطاني من أعضاء فريق الخبراء الدوليين التابع لمنظمة الصحة العالمية بالسفر إلى "ووهان" (المركز السابق لتفشي فيروس كورونا الجديد) قادما من سنغافورة، وذلك بعد أن جاءت نتيجة الاختبار الثاني للأجسام المضادة له "سلبية".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم- إن "13 من أعضاء فريق الخبراء الدوليين التابع لمنظمة الصحة العالمية المكون من 15 عضوا وصلوا إلى ووهان أمس ويخضعون حاليا للحجر الصحي".



وأضاف جيان أن "نتيجة اختبارات خبيرين -أحدهما من بريطانيا والآخر من قطر- جاءت إيجابية للأجسام المضادة في مطار سنغافورة، وإنه من أجل دعم عمل منظمة الصحة العالمية، وافقت الصين على إجراء جولة ثانية من اختبارات الأجسام المضادة للخبيرين، حيث أظهرت النتائج سلبية نتيجة الخبير البريطاني، فيما ظلت نتيجة الخبير الثاني من قطر إيجابية".



وتابع أنه "تم السماح للخبير البريطاني بدخول الصين، فيما ستواصل الصين الاتصال مع منظمة الصحة العالمية حول القضايا ذات الصلة".



وأشار جيان إلى أن "الإجراءات التي تضعها الصين فيما يتعلق بالوضع الوبائي تستهدف حماية الانجازات التي تحققت بصعوبة في الوقاية من الوباء ومكافحته في الصين، وتقليل خطر انتشار العدوى مع توجه المسافرين إلى الصين".



ووفقا للإجراءات، يجب على جميع المسافرين القادمين إلى الصين من سنغافورة تقديم اختبار تفاعل البوليميراز التسلسلي (بي سي آر) واختبار الأجسام المضادة في غضون يومين قبل الرحلة، ومن ثم التقدم بطلب للحصول على رمز الاستجابة السريع الصحي الذي يحمل اللون الأخضر (ما يشير إلى خلو الشخص من الفيروس).