اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 03:18 ص
الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
شنغهاي (رويترز)

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قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسى بالصين سجل 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم 14 يناير ، ارتفاعا من 138 إصابة قبل ذلك بيوم.

 

وذكرت اللجنة فى بيان أن 135 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية ومن بينها 90 إصابة فى إقليم خبى الذى يحيط بالعاصمة بكين و43 إصابة فى إقليم هيلونججيانج بشمال شرق البلاد.

 

وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، والتى لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجع إلى 66 حالة من 78 حالة فى اليوم السابق.

 

وبلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى 87988 حالة وظل إجمالى الوفيات مستقرا عند 4635.

 


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