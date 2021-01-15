السكرتير العام لمحافظة أسوان يفتتح مسجد الهادى بالشلال والإجمالى 21 جامعا.. صور

وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، إن بأفتتاح مسجد الهادي وصل عدد المساجد التي تم أفتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ21 مسجدًا، على مدار 3 أشهر.

وأوضح، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .