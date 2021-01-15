السكرتير العام لمحافظة أسوان يفتتح مسجد الهادى بالشلال والإجمالى 21 جامعا.. صور

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام اليوم الجمعة، وقيادات مديرية الأوقاف مسجد الهادي بمنطقة الشلال والذى يقع على مساحة 313 مترًا ، ويأتي ذلك ضمن أفتتاحات وزاره الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وأعمار بيوت الله، فى إطار العيد القومى للمحافظة ونيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، إن بأفتتاح مسجد الهادي وصل عدد المساجد التي تم أفتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ21 مسجدًا، على مدار 3 أشهر.
وأوضح، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .
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