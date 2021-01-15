الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية فى 31 يوليو

رويترز

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها ستجرى أول انتخابات على المستوى الوطنى منذ أكثر من عشر سنوات، فى محاولة هى الأحدث لإنهاء سنوات من الصراع بين الفصائل الفلسطينية .

وقال مرسوم نشره مكتب عباس إن السلطة الفلسطينية، التى تتمتع بحكم ذاتى محدود فى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل، ستجرى انتخابات تشريعية ورئاسية فى 22 مايو و31 يونيو على الترتيب.

وقال المرسوم "وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية فى جميع محافظات الوطن" فى إشارة إلى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.