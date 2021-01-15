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"البنتاجون " : ضم إسرائيل لمنطقة القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط

الجمعة، 15 يناير 2021 08:41 م
"البنتاجون " : ضم إسرائيل لمنطقة القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط البنتاجون
كتبت: نهال أبو السعود

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أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إسرائيل إلى منطقة القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، المسئولة عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، وذلك بعد اتفاقيات السلام التي أبرمتها تل أبيب مع عدداً من الدول العربية خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم إدخال تعديلات على خطة القيادة الموحدة منها نقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، وذلك بعد اتفاقيات السلام  بين إسرائيل وجيرانها العرب، ما وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين في مواجهة الأخطار المشتركة في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان ، أن إسرائيل شريك استراتيجي رائد بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا سيوفر فرصا إضافية للتعاون بين شركاء القيادة المركزية مع الحفاظ على التنسيق المكثف بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين”.

 

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن التحول يأتي في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لمغادرة البيت الأبيض الأسبوع ‏المقبل ، يعني أن إسرائيل ستنقل من القيادة الأمريكية الأوروبية إلى القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) ، ‏التي تشرف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تشمل الدول العربية بعد ان تم تصنيف إسرائيل لعقود مع ‏الدول الأوروبية بسبب العداء بين إسرائيل وبعض الدول العربية.‏

 

 

 


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