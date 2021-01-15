البرلمان اللبنانى يقر قانونا يمهد الطريق لاستيراد اللقاحات

بيروت (رويترز)

أقر البرلمان اللبنانى اليوم الجمعة، قانونا يمهد الطريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقات لاستيراد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، فى وقت تكافح فيه البلاد زيادة حادة فى الإصابات.

وقال لبنان فى منتصف ديسمبر، إنه يتوقع إبرام اتفاق لتوريد لقاح فايزر-بيونتيك، ويأمل فى استلام الدفعة الأولى بعد ثمانية أسابيع من ذلك.

لكن البلاد، التى تكافح الآن ارتفاعا حادا فى عدد الإصابات مما أجهد نظام الرعاية الصحية فى المستشفيات، واجهت عقبة قانونية منعتها حتى الآن من إبرام اتفاق.

ويمنح قانون اليوم شركتى فايزر وبيونتيك وأى شركة أخرى تقدم اللقاحات إلى لبنان، الحماية من مطالبات المسؤولية عن المنتجات لعامين، ويتضمن القانون مادة تشير إلى وزارة الصحة اللبنانية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن أى تعويضات.

ويخضع لبنان لإجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع تنتهى فى أول فبراير وحظر تجول صارم على مدار الساعة حتى 25 يناير بعد أن أدى التساهل فى الإجراءات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى زيادة الإصابات.

وقال حمد حسن وزير الصحة فى حكومة تصريف الأعمال فى وقت سابق إن الوزارة حجزت حوالى مليونى جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك لتغطية 20 بالمئة من مواطنى البلاد، لكن الحكومة لم تعلن بعد عن موعد بدء برنامج التطعيم.

وشكر حسن البرلمان على تويتر اليوم الجمعة على إقرار القانون، ونُقل الوزير إلى المستشفى يوم الأربعاء بسبب فيروس كورونا، لكنه فى حالة مستقرة ويعمل من المستشفى، وسجل لبنان 237132 إصابة و1781 وفاة منذ بدء الجائحة حتى أمس الخميس.

واشتدت وطأت زيادة الإصابات فى الآونة الأخيرة، بينما تضرر النظام الصحى بالفعل من أزمة مالية حادة أدت إلى نقص الإمدادات، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت فى أغسطس الذى ألحق أضرارا بالغة بمستشفيات كبرى فى بيروت.