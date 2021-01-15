اليوم السابع
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الانتهاء من إجراء التجارب ما قبل السريرية لأول لقاح سعودى مضاد لفيروس كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 10:28 ص
الانتهاء من إجراء التجارب ما قبل السريرية لأول لقاح سعودى مضاد لفيروس كورونا لقاح كورونا
إيمان حنا

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أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الجامعة، وفق "العربية نت"، إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت إلى أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة "Pharmaceutical" العلمية ذات التأثير العالي، ومن المنتظر أن نبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وقبل يومين حذرت السعودية، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة من دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، إلى جانب أي دول أخرى لم يتم فيها احتواء تفشي كوفيد -19.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دعت قبل أيام، جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، "نحث الجميع على الحصول على اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن عدد جرعات اللقاح المقدمة في السعودية بلغ حتى الآن 178337، مضيفا: "نحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة".


 

 


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