الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على وزير خارجية سوريا ويحظر دخوله لأراضيه

كتب محمد جمال

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على قائمة العقوبات ومنعه من دخول أراضيه، بحسب " روسيا اليوم".

يذكرأن ، أدى المقداد اليمين الدستورية أمام الرئيس السورى بشار الأسد فى 26 نوفمبر 2020، كوزير جديد للخارجية والمغتربين، خلفا لوليد المعلم الذي وافته المنية مؤخرا، وأكد الرئيس الأسد خلال استقباله الوزير المقداد بعد أداء اليمين على "الدور المهم الذي تؤديه وزارة الخارجية سواء من خلال مجابهة الحرب السياسية والدبلوماسية وتفنيد حملات التشويه والتضليل التي تتعرض لها سورية، أو من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والحليفة وفتح آفاق جديدة للتعاون معها في مختلف المجالات"، بحسب " سانا".

كما أشار الأسد إلى أهمية التواصل المستمر مع الجاليات السورية في دول الاغتراب، وتكثيف الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وجميع مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الدول الصديقة "من أجل تسريع عودة اللاجئين السوريين وتهيئة الظروف المناسبة لهم في مدنهم وقراهم".