اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: محادثات اللجنة الاستشارية الليبية فى جنيف تحرز تقدما كبيرا

الجمعة، 15 يناير 2021 03:00 م
الأمم المتحدة: محادثات اللجنة الاستشارية الليبية فى جنيف تحرز تقدما كبيرا ليبيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن محادثات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي تجرى في جنيف منذ ثلاثة أيام قد أحرزت تقدما كبيرا وذلك فى مناقشاتها التى تتعلق بالتوافق حول آلية السلطة التنفيذية الموحدة.
 
وأعرب جون علم المتحدث باسم البعثة - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - عن أمل البعثة ومبعوثة الأمين العام الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز في تضييق الخلافات الرئيسية في أقرب وقت والتوافق حول العديد من القضايا الخلافية التي تواجه مقترحات آلية الاختيار.
 
وأشار علم إلى أن ملتقى الحوار السياسى الليبى والذى كان قد انعقد في تونس بين 9 و 15 نوفمبر الماضى كان قد شهد اتفاقا ليبيا على خارطة طريق للفترة التحضيرية للانتخابات الوطنية وكذلك معايير الأهلية لمناصب السلطة التنفيذية الموحدة وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة، إضافة إلى اختيار موعد الانتخابات فى 24 ديسمبر القادم، مشددا على أن هذا التاريخ يأتي على رأس أولويات الأمم المتحدة.
 
وقال علم إنه تم إنجاز ما يصل إلى 70% من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس.. ولكن رغم عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي لسبعة اجتماعات افتراضية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة إلا أنه لم يمكن المضي قدما للتوافق حول ذلك وبما أدى إلى تشكيل اللجنة الاستشارية.
 
وأضاف المتحدث باسم البعثة الأممية أن المسار العسكري شهد كذلك تقدما كبيرا ومشجعا للغاية، وذلك منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف في 23 أكتوبر الماضي،وهو ما شمل التبادل الأخير للمحتجزين كجزء من تدابير الثقة الأوسع واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط وكذلك التوحيد وإعادة الهيكلة المقترحة لحرس المنشآت البترولية إضافة إلى المحادثات الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراته وسرت .

ليبيا

الأمم المتحدة

أخبار ليبيا

جنيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ليبيا تسجل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 01:14 م

تقارير: أهداف تركية خبيثة وراء تهريب أنقرة للسلاح من ليبيا إلى غرب أفريقيا

الخميس، 14 يناير 2021 03:17 م

وزيرا الخارجية الروسى والسعودى يؤكدان دعم إطلاق عملية سياسية فى ليبيا

الخميس، 14 يناير 2021 01:05 م

بدء اجتماع بين "الوفاق" والحكومة المؤقتة فى ليبيا لبحث توحيد الموازنة العامة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:41 م

الأمم المتحدة تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين إلى ليبيا

السبت، 09 يناير 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة