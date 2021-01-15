اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يسجل 14 وفاة و808 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 07:07 م
الأردن يسجل 14 وفاة و808 إصابات جديدة بفيروس كورونا كورونا في الأردن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، 14 حالة وفاة و808 إصابات جديدة بفيروس "كورونا".


وأوضحت الوزارة- في الإيجاز اليومي حول الوباء، أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع بذلك إلى 4 آلاف و121 وفاة، والإصابات إلى 312 ألفا و851 إصابة منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 130 ألفا و25 حالة.


يذكر أن السلطات الأردنية رفعت، اليوم، الحظر الذي فرضته منذ أشهر، تماشيا مع سياسة رفع الحظر بشكل تدريجي عن العديد من القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.


الأردن

كورونا في الأردن

كورونا

اخبار الأردن

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة