الأرجنتين تغلق 2020 بتضخم 36.1٪ ..وتوقعات بالأسوأ فى 2021

فاطمة شوقى

أنهت الأرجنتين عام 2020 بتضخم سنوى قدره 36.1٪، وأشار وزير الاقتصاد، مارتن جوزمان، إلى أن ارتفاع الأسعار قد انخفض بأكثر من 17 نقطة مقارنة بعام 2019، عندما كان 53.8٪. وقال "يجب أن نستمر فى طريق التخفيض هذا". ومع ذلك، ليست كل العلامات إيجابية، بل على العكس تماما.

خلال عام 2020، شهدت الأرجنتين أكثر من شهر (من 20 مارس إلى 26 أبريل) من التوقف الصناعى والحبس الكامل للمواطنين، وثلاثة أشهر أخرى من ضعف النشاط والاستهلاك بسبب الحجر الصحى ضد الوباء، مما قلل من الضغوط. تضخمية. فى شهر ديسمبر، مع زيادة النشاط، كان التضخم الشهرى هو الأعلى خلال العام: 4٪.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أنه يوجد علامة أخرى على أن الأسعار ترتفع مرة أخرى هى ما يسمى بالتضخم الأساسى (الذى يُخصم السلع والخدمات المنظمة والموسمية)، والذى ارتفع فى ديسمبر إلى 4.9٪. فى بعض الأطعمة، مثل اللحوم، كان الارتفاع أكبر.

يأمل جوزمان فى تقليل التضخم بنحو خمس نقاط كل عام. لذلك، فى عام 2021، بالكاد يجب أن يتجاوز 30٪. ويقول إنه يتعين عليه تحقيق ذلك من خلال "استراتيجية اقتصاد كلى شاملة ذات أبعاد متعددة: سياسة الصرف والسياسة المالية والنقدية وسياسة التعريفة وسياسات الأسعار والدخل التى تلعب فيها الدولة دورًا أساسيًا".

فيما يتعلق بسياسة الصرف، كان تخفيض قيمة البيزو مقابل الدولار فى عام 2020 أعلى بكثير من التضخم: فى يناير 2020، فى السوق الحرة، تم شراء الدولار مقابل 78 بيزو، الآن، بعد عام، الدولار يكلف 160 بيزو. ويساوى البيزو الآن النصف تقريبا، على الرغم من ضوابط الصرف الصارمة، قد تدفع هذه البيانات المدخرين الأرجنتينيين إلى الاستمرار فى شراء الدولار، مما يؤدى إلى تخفيضات جديدة وزيادة الأسعار.

وفيما يتعلق بالعجز المالى الأولي، فمن المقدر أنه بحلول عام 2020، وبسبب إجراءات مكافحة الوباء، سيصل إلى حوالى 7٪، وهو أعلى مستوى فى التاريخ الحديث. وشهدت السياسة النقدية، بسبب الركود والوباء، تشويهًا وحشيًا: فالحاجة إلى تعويض عجز الميزانية، دون الوصول إلى أسواق الائتمان (لا يزال يجرى التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي)، اضطرت إلى طباعة ما يقرب من تريليونى بيزو.

كل هذا، حسب المحللين، يغذى التضخم فى المستقبل. بينما تتوقع الحكومة ألا ترتفع الأسعار بأكثر من 30٪ فى عام 2021، يرى المحللون الخاصون أن التوقعات التى تقترب من 50٪ أكثر واقعية. يعد التضخم الأرجنتينى ثانى أعلى معدل فى أمريكا اللاتينية، بعد فنزويلا (فى انهيار مالى كامل وتضخم مفرط)، وواحد من أعلى المعدلات فى العالم. فى شهر واحد، ديسمبر 2020، شهدت الأرجنتين تضخمًا مشابهًا لتضخم البرازيل فى عام كامل: 4٪ مقارنة بـ 4.5٪.